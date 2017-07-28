На кресло главы Гусь-Хрустального претендуют 8 человек

Позавчера избирательные комиссии региона-33, организующие осенние выборы в органы местного самоуправления, завершили прием документов на регистрацию от кандидатов. В настоящее время избиркомы изучают документы и принимают решения о регистрации или отказе в регистрации.

Напомним, что 10 сентября текущего года во Владимирской области пройдут 34 избирательные кампании: 33 из них – по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, а жителям Гусь-Хрустального предстоит выбрать главу города. Всего будет замещен 201 мандат.

По данным на вечер вчерашнего дня о своем желании принять участие в выборах избирательные комиссии уведомили 534 кандидата. 64 из них – самовыдвиженцы, 470 выдвинули избирательные объединения. По-прежнему в лидерах по числу кандидатов “Единая Россия” – 201 человек, на втором месте ЛДПР – 179 кандидатов, 58 человек выдвинула КПРФ, 26 – “Справедливая Россия”, 3 – “Яблоко”, 2 – “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», 1 – «Российский общенародный союз».

16 кандидатов сняли свою кандидатуру, 143 кандидата уже зарегистрированы избирательными комиссиями, 1 выбыл после регистрации, отказов в регистрации по состоянию на вчерашний день нет.

Несмотря на то, что во Владимирской области в этот раз нет округов, где не выдвинуто ни одного кандидата, в трех округах выборы могут пройти на безальтернативной основе – там выдвинуто по одному человеку.

Самая большая конкуренция в Гусь-Хрустальном – об участии в выборах главы города заявили 8 кандидатов. На кресло мэра претендуют: генеральный директор ООО “ВИАС” Валерий Беляков (Справедливая Россия), индивидуальный предприниматель Павел Борисов (самовыдвижение), генеральный директор ООО “АМКТ” Александр Ванкаренко (Российский общенародный союз), временно не работающий Максим Гасымов (ЛДПР), генеральный директор ООО “ВИС” Сергей Демиденко (КПРФ), генеральный директор ООО “Гусь-Хрустальное учебно-производственное предприятие ВОС” Юрий Лутцев (самовыдвижение), временно не работающий Егор Сигунов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и первый заместитель главы администрации Гусь-Хрустального района по строительству и развитию инфраструктуры Алексей Соколов (Единая Россия).