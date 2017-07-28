Во Владимире через Интернет достучишься даже до дерева

Письма граждан и даже их личные походы по инстанциям уступают в результативности обращениям, посланным на портал «Владимир – это мы» (мойвладимир.рф). Портал создан администрацией города Владимира, и через него уже удалось решить 2 740 вопросов, с которыми обратились люди. Ждать ответа на обычное письмо приходится месяц. Здесь же реакция наступает, как правило, в течение нескольких дней.

Свежий пример – с домом № 63 по проспекту Ленина. Там во дворе – старые деревья. Их ветви во время непогоды не раз обламывались и падали. А внизу – детская площадка и автостоянка.

– Жители написали обращение на портал «Владимир – это мы». Мы должны реагировать на подобные жалобы в кратчайшие сроки. Что и сделали, – сообщила «Призыву» Татьяна Епифанова, инженер по благоустройству УК «Люкс», обслуживающей дом.

Действительно, на следующий же день после того, как житель дома Дмитрий Ярмоленко изложил ситуацию с деревьями, работники управляющей компании вышли на место. Ветки, свисающие над машинами, подрезали и собрали их в кучи. Первую партию уже вывезли на свалку.

– Одну «лодку» уже загрузили, на днях пригоним еще 2-3. При подрезке повредили лавочку на детской площадке. Её уже заменили. Так что все в порядке, – отчиталась инженер по благоустройству Татьяна Епифанова.

На сайте сразу же появилось сообщение, что проблема устранена. Даже фотографии прикрепили. В подтверждение того, что портал «Владимир – это мы» (мойвладимир.рф) эффективен.

В идеале управляющие компании должны работать так, чтобы жителям не приходилось жаловаться. Но такое редко случается. И проще всего о проблемах заявить, не выходя из дома. С помощью Интернета. Может, слезам у нас не верят, зато виртуальным жалобам – пожалуйста!