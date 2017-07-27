Возможный концессионер кинотеатра «Художественный» признан банкротом

Компания «ЛиЛу продакшн», которая в марте 2017-го подавала заявку на концессию кинотеатра «Художественный» во Владимире, признана Арбитражным судом Москвы банкротом. Об этом сообщил ряд СМИ Подмосковья.

Дело в том, что, кроме реализации владимирского проекта, «ЛиЛу продакшн» бралась за постройку двух киноцентров в городе Подольске Московской области. Теперь подольские власти готовят расторжение контракта.

В администрации города Владимира информации о состоянии дел у «перспективного концессионера» пока нет. О банкротстве предполагаемого арендатора старейшего кинотеатра областного центра там узнали от «Призыва».

Напомним, в марте нынешнего года компания «ЛиЛу продакшн» оказалась единственным участником торгов на право заключить концессионное соглашение на здание кинотеатра «Художественный». В итоге торги были признаны несостоявшимися, мэрия Владимира не заработала на них ни копейки. Но то, что возможный инвестор всё же проявил себя, дало шанс возродить и восстановить кинотеатр.

И сейчас, как пояснил «Призыву» начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович, мэрия рассматривает проектное предложение концессионера. Кроме чиновников, экспертное заключение должны дать сотрудники региональной инспекции по охране объектов культурного наследия. До последнего момента предполагалось, что в первых числах августа стороны смогут обсудить детали концессионного соглашения и заключить его.

Как повлияет информация о банкротстве «перспективного концессионера» на судьбу сделки, пока неясно. «ЛиЛу продакшн» должна была взять кинотеатр в концессию на 49 лет. Объем вложений в ремонт и обустройство кинотеатра, а также досуговой зоны планировался примерно в 50 миллионов рублей.

Компания «ЛиЛу продакшн» официально зарегистрирована в городе Химки Московской области. Сейчас в отношении компании открыто конкурсное производство

Справка. «Художественный» на Б. Московской, 13 построен в 1788 году. Сначала там были торговые лавки, в 1913 году открылся кинотеатр. Признан памятником регионального значения. В 2008 году кинотеатр закрыли. Муниципальное предприятие «Кинотеатр «Художественный» до сих пор находится в стадии ликвидации.