Под Киржачом погибли трое жителей посёлка Горки

Авария произошла 26 июля около семи вечера. 55-летний водитель «ВАЗ-21124» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел за пределы дороги. Машина ушла в кювет, перевернувшись. Все находившиеся в автомобиле – водитель и два пассажира погибли на месте аварии.

Свидетелей происшествия не было. И потому обстоятельства случившегося не очевидны. Явных причин – погодных или дорожных, как то дождь или ямы на дороге, нет.

Видно, что машина какое-то время двигалась по встречной полосе, чиркнула колесами щебеночную обочину и почти под прямым углом вылетела в кювет на противоположной стороне. Машину с погибшими нашли сразу, её увидели с дороги проезжавшие мимо водители.

Примерно такой же случай был мае в Гусь-Хрустальном районе: тогда машину с двумя погибшими обнаружил в кювете житель ближайшей деревни, который шел мимо спустя четыре часа после аварии.