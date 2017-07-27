ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 10%

За первое полугодие текущего года объем розничного кредитного портфеля банка ВТБ вырос на 10% и на 1 июля превысил 345 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических лиц увеличился на 3%, до 514 млрд рублей. Темпы роста бизнеса превысили среднерыночные показатели.

Портфель кредитов наличными с начала года показал рост более 11%, превысив 200 млрд рублей. За шесть месяцев клиенты оформили свыше 93 тысяч кредитов наличными на сумму более 52 млрд рублей, что на четверть выше, чем за аналогичный период 2016 г. Большой популярностью у клиентов пользуется рефинансирование: за полгода было выдано более 35 тысяч потребительских кредитов на сумму около 24 млрд рублей, что уже превысило показатели за весь прошлый год.

В рамках ипотечного кредитования за 6 месяцев банком был достигнут рекордный за последние 5 лет показатель по количеству выданных кредитов – порядка 10 тысяч. Объем выдач увеличился на треть в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. и составил 24 млрд. Портфель вырос на 8% с начала года и к началу июля приблизился к 115 млрд рублей. Объем продаж по рефинансированию ипотечных кредитов сторонних банков в этом году уже превысил 457 млн рублей.

Портфель кредитных карт на 1 июля превысил 19,5 млрд рублей, рост с начала года составил 5%. Портфель зарплатных карт с января по июнь увеличился до 813 тысяч штук (прирост более 5%). Объём продаж новых зарплатных карт за 6 месяцев 2017 года вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 153 тысячи карт.

Банк активно развивает сервисы дистанционных продаж. За 6 месяцев выдачи кредитных продуктов (ипотека, кредитная карта и кредит наличными) через интернет выросли почти в два раза по сравнению c аналогичным периодом прошлого года, через колл-центр – в 1,5 раза.

Объём привлеченных средств VIP-клиентов за год вырос на 11% и на 1 июля составил почти 280 млрд рублей. При этом 80% клиентов Private Banking ВТБ подключены к дистанционным каналам и за год этот показатель вырос на 20%. Доля финансовых операций, совершаемых клиентами Private Banking через дистанционные каналы, достигла 70%.

Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, отметил: «Мы удовлетворены результатами работы в первом полугодии. Сегодня розничный бизнес банка ВТБ уверенно сохраняет позицию в тройке лидеров по объему кредитного портфеля и в Топ-10 – по объему привлеченных средств».