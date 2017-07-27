Выдача путёвок в детсады Владимира прекратится 1 сентября

Во Владимире завершается комплектование 89 дошкольных учреждений. Как пояснили «Призыву» в городском управлении образования, рассмотрены все заявки родителей, поданные на текущий год. Но некоторым мест не досталось. В очереди остались малыши в возрасте от полутора до двух лет. Ясельных групп в садах города катастрофически мало.

В областном центре 1150 путевок выдано в сады Фрунзенского района, 1546 – в сады Октябрьского района и 1200 – в сады Ленинского района. Самые большие очереди на садики – в Юрьевце и в Коммунаре. Даже с открытием дополнительного корпуса в садике № 7 на Судогодском шоссе дефицит мест в Загородной зоне не исчез. Жилой микрорайон прирастает все новыми высотками, и молодых семей там – большинство.

Чтобы хоть как-то снизить очередь в детсады, городские власти пошли на суровые меры, ужесточив требования к родителям. Так, все, кто не заберет «одобренные» путевки в детсад до 1 сентября, автоматически будут исключены из очереди. И при повторном обращении их заявку поставят уже в конец очереди.

Кроме того, дано указание строго отслеживать соблюдение лимита по отсутствию ребёнка в детском саду. Если малыш не появляется в садике без уважительной причины более 45 дней, то его исключают. Такие меры были и прежде, но детально мониторинг не вели. Мама могла привести малыша на пару часов раз в два месяца, и место сохранялось. Теперь это не пройдёт.

Осенью (видимо, после того, как нововведения «отсекут» часть родителей) городская комиссия по комплектованию проведёт донабор детей в садики.

Справки об очередности и отборе ребятишек можно получить по телефонам 33-59-12 и 53-17-26.

Фото: http://kirovnet.ru/files/img/news/12722/23159.jpg