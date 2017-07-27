Для ритмичной работы владимирские депутаты уйдут на каникулы

Депутаты владимирского горсовета решили уйти на каникулы. Этот понятный и приятный (для народных избранников) шаг обсудили на сегодняшней сессии. Слуги народа отмерили себе отпуск с 1 по 31 августа.

В этот период не будет ни заседаний комитетов, ни сессий, ни выездных мероприятий. В документе решения Совета определена причина назначения депутатских каникул – они необходимы «в целях обеспечения ритмичной работы и кворума».

То есть активный отдых гарантирует продуктивную работу в остальное время. А без него, чем чёрт не шутит, слуги народа работали бы спустя рукава.

Стоит отметить, что у действующего созыва депутатов были проблемы с посещаемостью. Чем ближе к лету, тем чаще переносились заседания комитетов, или работа нескольких объединялась общей повесткой. Но к чести депутатов стоит сказать, что ни разу комитеты не были отменены из-за отсутствия кворума. В прежние созывы такое случалось.

«Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после труда», – написал как-то немецкий философ Иммануил Кант. Правда, его соплеменник Артур Шопенгауэр вывел иное: «Что дает большинству людей свободный досуг? Скуку и томление, коль скоро не представляется чувственных наслаждений и дурачеств, чтобы его наполнить». В вопросах отдыха депутатам владимирского горсовета, видимо, ближе позиция Канта. Или, может быть, им хватает, чем наполнить досуг.

Это станет ясно осенью. По тому, насколько ритмично народные избранники приступят к работе.

Фото с сайта муниципалитета г. Владимира