В Судогде пенсионера осудили за убийство сына

Всего 5,5 лет лишения свободы получил пенсионер, который, поспорив с сыном, выстрелил в него из ружья. Трагедия произошла в Судогодском районе на территории бывшего детского лагеря «Огонек». Этот объект как раз и охраняли отец с сыном. Жили в служебном домике. Там же находилась жена пенсионера – женщина, имеющая инвалидность.

По её словам, бывший супруг (пара была в разводе) злоупотреблял спиртным и в таком состоянии был агрессивен, и его отношения с сыном были довольно сложными.

В прошлом году, 2 сентября, между отцом и его 46-летним сыном произошел очередной конфликт, и пенсионер, взяв в доме двуствольное ружье, выстрелил в обидчика.

Сотрудникам бригады «скорой медицинской помощи» мужчина сообщил, что сын пострадал при падении с квадроцикла. Однако при осмотре пациента и проведении реанимационных мероприятий врач обнаружил на теле огнестрельную рану и немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы.

К моменту приезда полицейских отец вложил в руку умершего сына ружье, неподалеку от тела положил два кухонных ножа и топор. Он настаивал на том, что сын сам наложил на себя руки.

Оценив доказательства, представленные органами предварительного расследования, с учетом обстоятельств и возраста подсудимого, Судогодский районный суд приговорил пенсионера к наказанию в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: http://belive.ru