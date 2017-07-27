Следователи просят продлить домашний арест Мазанько

Сегодня соответствующее ходатайство следственных органов рассмотрит Басманный районный суд Москвы

13 0
13 0

Как сообщает портал Российское агентство правовой и судебной информации  следователи настаивают на продлении срока домашнего ареста для вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько на три месяца – до 1 ноября текущего года.

Ранее Басманный районный суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте Мазанько, избрав в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Согласно материалам дела, вице-губернатор своей вины не признает.

Напомним, что уголовное дело по фактам получения взяток в крупном и в особо крупном размерах в отношении заместителя губернатора Владимирской области было возбуждено в начале июня. По версии следствия, Елена Мазанько получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

Фото: http://wi.ournetcdn.net/stories/62cd/master/

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы