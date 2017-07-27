Следователи просят продлить домашний арест Мазанько

Как сообщает портал Российское агентство правовой и судебной информации следователи настаивают на продлении срока домашнего ареста для вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько на три месяца – до 1 ноября текущего года.

Ранее Басманный районный суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте Мазанько, избрав в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Согласно материалам дела, вице-губернатор своей вины не признает.

Напомним, что уголовное дело по фактам получения взяток в крупном и в особо крупном размерах в отношении заместителя губернатора Владимирской области было возбуждено в начале июня. По версии следствия, Елена Мазанько получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

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