МегаФон отправил сотрудников на «Летнюю практику»

Почти месяц в салонах связи «МегаФон» во Владимире проходила акция «Летняя практика», в рамках которой сотрудники административно-технических подразделений компании общались на передовой с клиентами.

Понять желания абонента, внимательно выслушать претензию, дать профессиональный и своевременный совет – такие задачи стоят перед сотрудниками офисов обслуживания «МегаФон». На это и настраивали себя участники летней стажировки.

Для специалистов технической службы, которые ежедневно работают над улучшением качества сети «МегаФон» в регионе, было важно услышать из первых уст мнение о работоспособности голосовых и интернет-сервисов, чтобы в дальнейшем использовать полученную информацию для составления планов технического развития.

Каждый сотрудник перед стажировкой прошел обучение: разобрался в новых условиях тарифных планов и опций, характеристиках популярных моделей смартфонов и планшетов, текущих акциях и программах лояльности.

Всего в акции приняло участие более 500 сотрудников Центрального филиала. Одним из первых был директор Владимирского регионального отделения компании «МегаФон» Иван Власов.

«Для меня «Летняя практика» – это уникальная возможность лично пообщаться с нашими клиентами, понять, чем живет наш абонент. Обратную связь по итогам проекта мы анализируем и учитываем при принятии решений, нацеленных на повышение качества сервиса», – отметил Иван Власов.