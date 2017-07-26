Во владимирских «Липках» разместят скотный двор

Агровыставка на Соборной площади и в парках Пушкина и «Липки» будет проводиться уже в пятый раз подряд. Она развернет свою работу 26 и 27 августа, в рамках празднования дня рождения Владимира.

Как и в прошлые годы, в выставке примут участие десятки сельских предприятий, кооперативов, крестьянско-фермерских хозяйств из четырёх десятков муниципальных образований области.

Наибольший интерес у горожан и гостей праздника традиционно вызывают продуктовые прилавки. Дегустация для всех бесплатная, главное – успеть попробовать. На ярмарке можно купить все, что душе угодно. Муромские йогурты, покровские пряники, ковровские колбасы, меленковские консервы, владимирские соки: выбор широк, география – тоже. И в каждом торгово-ярмарочном ряду будет много пирожковых лотков: выпечка и горячие напитки по доступным ценам.

Кроме того, гостей ждёт большая развлекательная программа. Как и в прошлом году, скотный двор с загонами для домашних животных разместят в парке «Липки» в районе фонтана. Сельскохозяйственную технику, которую можно потрогать-проверить самим, поставят на Соборной площади.

В 2016-м детям очень понравились лабиринты из сена, уложенные на газонах перед Успенским собором. Если погода позволит, сено, возможно, завезут и в этом году.