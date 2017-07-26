Свергнутый в Александрове Иван Грозный обрёл московскую прописку

Памятник Ивану Грозному скульптора Василия Селиванова наконец-то обрёл пристанище. Сегодня в открытых источниках появилась информация о том, что он стоит на «Аллее Правителей» в Петроверигском переулке Москвы. Аллея находится во дворе столичного музея военной формы Российского военного исторического общества.
Напомним, что из Владимирской области скульптор уезжал с обидой. Мало того, что открытие памятника переносили неоднократно и по самым разным причинам, так еще и его последнее водружение на пьедестал 26 апреля обернулось скандалом.
Власти Александрова сочли несанкционированным его установку. Сам Василий Селиванов утверждал, что добро от них было получено, и он проводил генеральную репетицию установки монумента.
В итоге Ивана Грозного сковырнули с постамента и отправили на местную автобазу, где его, свергнутого и пыльного, нашел автор. Тогда же градоначальники райцентра пообещали, что селивановского царя в Александрове больше не будет.
Обиженный скульптор грозился поставить Грозного чуть ли не на Лубянке. И вот сегодня точка в истории с неприкаянным Иваном Грозным, претендовавшим на место рядом со своей Александровской слободой, наконец-то поставлена. У него отныне – московская прописка.
Фото: http://pics2.pokazuha.ru/p441/a/f/8905254rfa.jpg
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Georg41
“Памятник Ивану Грозному установили в центре Москвы”, – надо же, не спросив швондерных Болотных анальных, всяких криворотых и косоглазых гозманов, сытиных, свиньидзёв, моргающих чесоткой амнуэлей, страдающих русофобским словесным поносом надежденных, драндиных, станкевичей, явлинских, митрохиных, хакамад, лытыниных, альбац и прочих поляков с рожами томашей, якубов, нагло установили памятник русскому царю Ивану Грозному… Конечно эти вафлисты госдеповских грантов толпой бросятся в Вашингтонский обком ЦК ЛГБТ с жалобами на Кремль, потребуют включить весь русский народ в список магницкого и установить им санкции до полного и окончательного голодомора…