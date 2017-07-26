Свергнутый в Александрове Иван Грозный обрёл московскую прописку

Памятник Ивану Грозному скульптора Василия Селиванова наконец-то обрёл пристанище. Сегодня в открытых источниках появилась информация о том, что он стоит на «Аллее Правителей» в Петроверигском переулке Москвы. Аллея находится во дворе столичного музея военной формы Российского военного исторического общества.

Напомним, что из Владимирской области скульптор уезжал с обидой. Мало того, что открытие памятника переносили неоднократно и по самым разным причинам, так еще и его последнее водружение на пьедестал 26 апреля обернулось скандалом.

Власти Александрова сочли несанкционированным его установку. Сам Василий Селиванов утверждал, что добро от них было получено, и он проводил генеральную репетицию установки монумента.

В итоге Ивана Грозного сковырнули с постамента и отправили на местную автобазу, где его, свергнутого и пыльного, нашел автор. Тогда же градоначальники райцентра пообещали, что селивановского царя в Александрове больше не будет.

Обиженный скульптор грозился поставить Грозного чуть ли не на Лубянке. И вот сегодня точка в истории с неприкаянным Иваном Грозным, претендовавшим на место рядом со своей Александровской слободой, наконец-то поставлена. У него отныне – московская прописка.

Фото: http://pics2.pokazuha.ru/p441/a/f/8905254rfa.jpg