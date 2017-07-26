Во Владимире задержали угонщиков пяти машин «Mazda»

Стала понятно, кто и куда угнал из областного центра пять кроссоверов «Mazda CX-5». Все иномарки пропали с марта нынешнего года. Владельцы оценивали потери от семисот тысяч до полутора миллионов рублей.

И вот сегодня пресс-служба Управления МВД России по Владимирской области сообщила об успешно проведенной операции сотрудников нашего угро совместно с коллегами из городского Управления МВД и инспекторами ГИБДД.

Операция по задержанию угонщиков стала финальной точкой масштабной операции по поимке любителей чужих авто. Оперативники вышли на след двоих граждан – 45-летнего жителя города Москвы и 42-летнего владимирца. Была подтверждена их причастность к кражам, и установлено за ними наблюдение. Вскоре стало понятно, что сообщники планируют новое «дело» – кражу японского авто.

С 20 июля подозреваемые были под «колпаком» у полицейских. Ночью 21 июля они вскрыли очередной так полюбившийся им автомобиль «Mazda CX-5» в одном из владимирских дворов и угнали его. Всё это время оперативники следили за ворами. Операция по их задержанию началась на стационарном посту ДПС в микрорайоне Юрьевец. Госавтоинспекторы остановили автомобиль сопровождения, за рулём которого был москвич. Увидев, что подельник задержан, владимирец попытался скрыться на угнанной «Мазде». Но погоня была короткой и результативной: он был задержан полицейскими после непродолжительного преследования.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас задержанные дают показания. Установлена их причастность к пяти угонам. Но повезло только одной жительнице Владимира с Первой Кольцевой, автомобиль которой – всё та же «Mazda CX-5» – был обнаружен в гараже московского угонщика. Там же были найдены аппаратура для несанкционированного доступа и запуска двигателя, оборудование для разукомплектования автомашин.

Обоим угонщикам, по всей видимости, грозит солидный срок. Оба – ранее судимы, причём по обвинению в серьезных преступлениях. Владимирец был признан виновным в мошенничестве, а москвич отбывал срок за разбойное нападение.

Фото: пресс-служба УМВД по Владимирский области