Путешествуй и будь на связи с выгодными тарифами от «Ростелекома»

«Ростелеком» предлагает клиентам опции для разговоров в путешествиях по России и за рубежом: «Везде ноль», «В Крыму как дома», «Разговоры без границ».

«Везде ноль» позволяет абсолютно бесплатно принимать любые входящие звонки при нахождении во внутрисетевом и национальном роуминге по России. Абоненты компании могут совершать исходящие вызовы на все номера России, стоимость – всего 2,00 руб./мин. Опция доступна на тарифных планах «Суперсимка S», «Суперсимка M» и действует на всей территории России за исключением Севастополя и Республики Крым. Для подключения необходимо отправить USSD-запрос: *100*350*1# .

«В Крыму как дома» — это выгодные цены на входящие и исходящие звонки на территории Севастополя и Республики Крым. Тариф включает в себя единовременную плату за подключение (30 рублей), абонентскую плату (6 руб./сутки). Входящие звонки и сообщения бесплатные, стоимость исходящих звонков — 5 руб./мин. Для подключения необходимо отправить USSD-запрос: *100*336*1# .

«Разговоры без границ» – удобная опция для тех, кто принимает входящие звонки за пределами России. Тариф состоит из абонентской платы (5 руб./сутки) и стоимости входящих вызовов (5 руб./мин). Подключить опцию можно бесплатно отправив USSD-запрос *100*351*1# . Тарификация исходящих звонков начинается с момента, когда вызываемый абонент поднял трубку, либо сработал автоответчик, факс, определитель номера.

Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Приобрести SIM-карту и заключить необходимые договоры можно в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте www.rt.ru или позвонив по бесплатному телефону 8-800-1000-800, где также можно узнать дополнительную информацию о тарифах и услугах компании