В регионе устанавливаются новые детские площадки

Организация досуга детей и молодежи в летний период – одно из важных направлений работы депутата Госдумы Григория Аникеева. По его инициативе в 2003 году во Владимирской области стартовал масштабный проект “Дворы для детворы”, в рамках которого в образовательных учреждениях региона, дворах жилых домов и оздоровительных лагерях устанавливаются спортивные и игровые комплексы для семейного отдыха. Этим летом такие площадки уже появились в Петушинском, Александровском, Киржачском и Собинском районах.

– Развитие массового детского спорта, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, приобщение молодежи к здоровому образу жизни – эти вопросы требуют сегодня повышенного внимания, – отмечает депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации “Милосердие и порядок” Григорий Аникеев. – Работать с детьми в этом направлении особенно важно летом, когда у школьников появляется много свободного времени. Наша задача – предоставить ребятам возможности для активного и полезного досуга, где они могут не только развиваться физически, но и общаться со сверстниками, учиться работать в команде. Спорт не только укрепляет здоровье, но и воспитывает характер, дисциплинирует, учит ставить перед собой цели и добиваться их. Это способствует воспитанию активных, целеустремленных людей, для которых здоровый образ жизни – это норма.

Спорт – лучший отдых

Новая спортивная площадка недавно появилась на территории Костеревской школы Петушинского района. У образовательного учреждения установлены турник и спортивное оборудование для игры в баскетбол, волейбол и гандбол. Можно с уверенностью сказать, что в новом учебном году уроки физкультуры на свежем воздухе будут проходить более интересно и разнопланово.

Спортивно-игровая площадка появилась и в загородном оздоровительном лагере “Дубки” Кольчугинского района. С инициативой установить комплекс для занятий воспитанников лагеря к депутату обратились сотрудники учреждения. Спорту здесь уделяют особое внимание. Ежегодно в оздоровительном лагере отдыхают сотни детей. Большинство ребят во второй смене – воспитанники детско-юношеской спортивной школы города Кольчугино, которые приезжают в лагерь вместе со своими тренерами. Глядя на них, к спорту приобщаются и другие дети. Теперь тренировки для ребят младших отрядов будут более интересными – у их корпуса установлено спортивное оборудование.

Воспитатель лагеря “Дубки” Татьяна Полякова признается, что детям очень нравится проводить время на новом игровом комплексе.

– Такая площадка была нам необходима, – говорит она. – Дети очень рады, рады и мы, потому что польза от нее большая. Ребята растут. Здесь на свежем воздухе, на природе, они растут еще быстрее. И нам очень важно, чтобы их досуг был полезным. Дети бегут на эту площадку уже в семь часов утра. Это показатель того, что такой отдых им по душе.

Соня Полякова отдыхает в лагере “Дубки” уже в одиннадцатый раз. За это время у нее здесь появились новые друзья и новые увлечения.

– Мне здесь очень нравится, – говорит Софья. – Мы всегда интересно и разнообразно проводим время. Я люблю играть в пионербол, и мне приятно, что меня всегда приглашают в команду. Спорт – это очень здорово. В этом году мы порадовались за наших младших ребят, потому что у них появилась новая спортивная площадка. И я с удовольствием прихожу на нее, чтобы покачаться на качелях.

Дарья Шишина отдыхала в лагере в прошлом году, и приехала сюда снова. Девочка отмечает, что многое в лагере изменилось в лучшую сторону.

– Здесь стало лучше, красивее и интереснее, – делится впечатлениями Даша. – Появились турники, качели, горка. Вместе с друзьями мы здесь играем в мяч, катаемся, занимаемся на турниках. Мне очень нравятся подвижные игры: это и весело, и полезно для здоровья.

Площадка для развития

Совместные спортивные игры – это отличный способ не только укрепить физическую форму, но и научиться общаться с другими людьми, понимать и поддерживать товарищей, узнать, что такое командный дух. Для воспитателей и родителей главное, чтобы дети правильно развивались, были здоровыми и активными.

Андрей Катышев признается, что в лагере он больше всего любит играть в командные виды спорта: футбол, волейбол и баскетбол. Гонять мяч он начинал во дворе своего дома, а потом записался в секцию. Сегодня он мечтает профессионально заниматься футболом, и в лагере оттачивает мастерство вместе со своими друзьями.

– Мы очень рады, что спорту в нашем лагере уделяется такое большое внимание, – говорит Андрей. – Здесь каждый находит тот вид, который ему ближе, которым он хотел бы заниматься. И мы в свою очередь всегда готовы помочь младшим, подсказать, потренироваться с ними.

Лагерь «Дубки» пользуется большой популярностью у ребят Кольчугинского района. Очень важно, чтобы отдыхающим здесь ребятам были предоставлены все условия для развития и полезного, интересного, здорового досуга.

– Наша главная цель: чтобы школьники хорошо отдохнули, набрались сил к новому учебному году, – говорит директор детского оздоровительного лагеря “Дубки” Руслан Андрианов. – Этим летом у нас появилась спортивно-игровая площадка, которая уже полюбилась нашим воспитанникам. Безусловно, она поможет нам в работе по достижению главных целей в организации летнего отдыха и оздоровления детей. И мы благодарны депутату Государственной Думы Григорию Викторовичу Аникееву за тот большой вклад, который он вносит в развитие наших ребят. Теперь их отдых будет более насыщенным, интересным и разнообразным.