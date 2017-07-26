Завтра во Владимире перекроют центр города

Пресс-служба администрации города Владимира сообщает, что в связи с проведением крестного хода с мощами равноапостольного великого князя Владимира от Успенского собора до Князь-Владимирского храма с 19.00 до 20.30 будет запрещено движение всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до улицы Мира. Автомобили и автобусы будут направлены в объезд по улицам Гагарина, Луначарского, Усти-на-Лабе и Мира.

В пятницу, в День крещения Руси, в областном центре также пройдет ряд мероприятий. В 9.00 в Успенском соборе состоится Божественная и крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру и святителю Федору. В 16.00 будет освящена часовня в честь великого князя у культурно-туристического торгового комплекса «Золотые ворота» при выезде из города Владимира.

Фото: http://www.vladpalomnik.ru/img/IMG_1705.jpg