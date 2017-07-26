Зарплата владимирских учителей упала на 100 рублей

Владимирская мэрия подсчитала среднюю зарплату для бюджетников за минувшие полгода. У учителей школ она составила 24,3 тысячи рублей в месяц, у воспитателей детсадов – 22 тысячи рублей, у педагогов дополнительного образования – 23,7 тысячи.

Причём разбивка по месяцам у этих трёх категорий бюджетников тоже неравномерная. Например, во втором квартале 2017-го средняя зарплата по сравнению с первым кварталом текущего года снизилась. Больше всех – у учителей, на 100 рублей.

Мониторинг средних заработных плат бюджетников ведется в рамках отчета выполнения майских указов президента. Предполагается, что доходы у педагогов, врачей и т.д. должны расти. Но средние величины высчитываются статистами по сложным схемам, в расчет берётся много разных параметров, которые месяц от месяца меняются и не всегда в лучшую сторону. Отсюда и результат.

Любопытная деталь. На днях областная администрация распространила пресс-релиз о выполнении майских указов президента по зарплатам бюджетников на территории всего региона. По этой информации, средняя зарплата педагогов общего образования составила 30,7 тысячи рублей, а в дошкольных учреждениях – 24,3 тысячи рублей. Заметно выше, чем у владимирских бюджетников. Статистика не перестаёт преподносить сюрпризы.

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