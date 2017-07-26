На Владимир надвигается тридцатиградусная жара

Не покупаемся, так хоть позагораем. В Центральную Россию продолжают поступать теплые воздушные массы. Температура воздуха в пятницу и субботу в регионе-33 даже превысит климатическую норму.

Завтра столбики термометра, согласно прогнозу гидрометцентра, поднимутся до отметки в 28 градусов. В пятницу потеплеет еще на один градус. А в субботу синоптики обещают + 32 днем и + 20 ночью.

Но уже с воскресенья во Владимирской области начнет холодать. Столбики термометра могут резко опуститься сразу на 10 градусов. Вернуться уже привычные нам дожди – за сутки может выпасть до трети месячной нормы осадков. Не исключены грозы и шквалистый ветер.

Фото: https://izvmor.ru/upload/iblock/40b/05_1_e1470123219269.jpg