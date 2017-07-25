В Патриарших садах строят VIP-номера с видом на Успенский собор

К празднованию дня города Владимира, которое намечено на 26-27 августа, в Патриарших садах откроют конференц-зал на 200 мест. А к Новому году запустят и остальные объекты второго этапа реконструкции этого комплекса – учебный корпус на 75 мест, оранжерею и теплицу.

Сейчас в здании конференц-зала работы ведутся на первом и втором этажах. На первом этаже будет актовый зал с панорамными окнами, буфет и гардероб, а также санузлы.

Второй этаж занимают административные помещения и три номера для VIP-персон, с балконами и большими арочными окнами. Здесь можно будет принимать и министров, и губернаторов соседних регионов. Во Владимирской области во время проведения форумов и праздников таких гостей хватает.

В учебном корпусе комплекса «Патриаршие сады» разместят классы для занятий станции юных натуралистов. Здесь же найдется место и для проведения различных школьных конференций, а также выездных обучающих уроков для воспитанников школ и детсадов. Примечательно, что учебный корпус стоит на месте старых построек станции юннатов.

Кстати, на строительной площадке до сих пор работают археологи. Строители говорят, что давно бы закончили объекты, если бы не раскопки.

– Как только археологи завершат работы, мы нарастим темпы строительства. Сейчас прокладываем инженерные сети и делаем благоустройство, – пояснил «Призыву» начальник участка строительства Патриарших садов ООО «Строй-инвест» Алексей Осокин.

Эта строительная компания имеет большой опыт работ на социально значимых объектах. Ранее он сдал спортивный блок школы № 42 в Юрьевце и построил детский сад в Коммунаре. Так что проблем со сроками и качеством строительства быть не должно.

К сведению, второй этап реконструкции Патриарших садов обойдется в 200 миллионов рублей. В рамках первого этапа на основной территории садов построены фонтаны, отремонтированы инженерные сети, лестницы, обновлены дорожки и наружное освещение.

Стройплощадка на сегодня пока огорожена забором, доступ горожан запрещен, но основная часть Патриарших садов работает. Вход – 150 рублей с взрослых и 50 рублей – с школьников.

А еще в Патриарших можно купить ягоды. С 20 июля там продают черную смородину, крыжовник, малину и клубнику – 20 рублей за стакан. Белая и красная смородина – червонец. Цены смешные.