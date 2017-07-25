На продажу выставили самое дорогое место Владимира

Самое дорогое рекламное место, где можно будет разместить рекламу, уйдет с молотка на торгах, организованных администрацией Владимира. Аукционы состоятся 27 июля и 11 августа.

«Козырное» место находится не в историческом центре города, как можно подумать, а в Добром, на улице Куйбышева. Начальная цена торгов – 216 тысяч рублей с шагом аукциона в 10 тысяч.

Высокая цена обусловлена размером конструкции, на которую предлагается разместить рекламу – 31 на 6 метров. Это стела, к тому же удобно расположенная – видна с федеральной трассы и стоит рядом с «Тандемом».

В тройку самых дорогих рекламных мест вошли также точки на Мира и Растопчина. Всего же на двух аукционах будут проданы 22 места под размещение рекламы. Договора с предпринимателями заключаются на 5 лет. Победит тот, кто предложит самую высокую цену за право заключения договора.

Всего же за первое полугодие 2017-го мэрия Владимира выдала 583 разрешения на установку рекламных конструкций по всему городу. Власти рассчитывали получить за полгода 9,3 миллиона рублей, а получилось почти на 2 миллиона больше – 11,2 млн.

Фото пресс-службы администрации г. Владимира