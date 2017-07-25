Владимирская полиция охотится на браконьеров

В оперативном обслуживании владимирской транспортной полиции находится главный судовой ход акватории реки Ока от административной границы Владимирской и Рязанской областей до пристани Жайск общей протяженностью 133 километра и акватория Клязьмы протяженностью 285 километров.

Полицейские не только обеспечивают охрану порядка на воде, но и следят за скоростью катеров и теплоходов. Их скорость следования не должна превышать 15 км/час. Часто речной патруль ловит отдыхающих, решивших искупаться в неположенном месте, хулиганов, которые наносят вред окружающей природе и водителей маломерных судов, управляющих транспортом под градусом.

Еще одна головная боль сотрудников линейного отдела – браконьеры. С начала текущего года во Владимирской области было выявлено 38 правонарушений, в результате возбуждено 14 уголовных дел по статье 256 УК РФ “Незаконное добыча водных биологических ресурсов” и составлено 24 административных протокола по ст. 8.37 ч. 2 КоАП РФ.