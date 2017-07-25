На тринадцати крышах Владимира стучат молотки

В этом году капитальный ремонт проведут в 166 многоквартирных домах Владимира на общую сумму 439,4 миллиона рублей. Доля софинансирования из городского и областного бюджета с каждым годом уменьшается. Сегодня она составляет по 4,3%, то есть в денежном выражении по 11 миллионов рублей.

Так что бремя капремонта нынче несут сами собственники жилья. Их доля – 91,4% или 417 миллионов рублей, средства на капремонт идут из «общего котла» и со спецсчетов.

По информации из городского управления ЖКХ, сейчас отремонтировано 18 из 126 запланированных крыш. Еще 13 кровель – в работе. В том числе на Горького, 38 (на фото).

Рабочие одновременно разбирают старую и кладут новую кровлю. Кроме того, до конца года фонд капремонта планирует принять работы по 50 лифтам и 12 фасадам. Пока выполняются проектные работы по этим объектам.

Кстати, одновременно с основной реализуется бонусная программа капремонта. За счет стопроцентной оплаты взносов за капремонт собственники 19 домов получили деньги на работы на общедомовом имуществе досрочно. Уже обновили 11 крыш и 2 фасада.