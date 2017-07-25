Покрышка.ру – интернет-магазин, в котором покупателям предлагаются оригинальные шины и диски от различных производителей. Сейчас магазин объявил распродажу на такие товары:

штампованные (стальные) диски KFZ (ALKAR Stahlrad);

штампованные (стальные) диски KFZ (ALKAR Stahlrad);

литые диски R15 Tech Line TL529 (S);

литые диски R16 ALCASTA M-01 GMF;

штампованные (стальные) диски KFZ (ALKAR Stahlrad);

DunlopSPWintersport 4D – зимний вариант, в состав резины внесены добавки, которые делают ее более эластичной при низкой температуре;

NexenWinguardWinSpikeWH62 SUV – зимний комплект для внедорожников и кроссоверов, они обеспечивают хоршую сцепляемость с обледеневшей дорогой;

PirelliCinturatoP6 – входят в серию highmileage, отличаются повышенной износостойкостью;

YokohamaADVANSTV802 – отличный вариант для внедорожников, которые преимущественно используются на пересеченной местности;

MichelinLatitudeTourHP – летний комплект для полноприводных автомобилей, они обеспечат большой пробег и безопасность на дороге.

Желающим узнать подробнее об акционных товарах стоит зайти на портал Покрышка.ру, в соответствующем разделе они представлены с подробными описаниями. Для жителей Москвы и ближнего Подмосковья доставка выбранных шин и дисков будет выполнена бесплатно.



ООО “Авто-Контакт”, ОГРН 1057747762489, юридический адрес: г. Москва, Проспект Мира, д.52, строение 5.