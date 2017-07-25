В Кольчугино задержали похитительницу ульев

Сообщение о пропаже пчелиных ульев с дачного участка в селе Воскресенское поступило в дежурную часть ОМВД по Кольчугинскому району еще летом 2014 года. 36-летний москвич не досчитался двух домиков с семьями своих подопечных. Ущерб тогда оценили в 6 тысяч рублей.

По факту обращения следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий довольно быстро удалось выйти на след подозреваемой – 28-летней местной жительницы, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Но сразу задержать женщину не удалось – в течение трех лет она умело скрывалась от правосудия.

В начале июля текущего года воровку нашли. Женщина призналась в содеянном преступлении и рассказала, что два похищенных с пчелами улья она продала, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Фото: http://www.paseki.kg/upload/gallery/full/1391585536_82663600.png