Следователи почтили память коллеги петровских времён

Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники органов следствия Российской Федерации. Накануне владимирские следователи отправились в Троицкий собор Успенского женского монастыря Александрова, чтобы почтить память Ивана Бутурлина – человека, внесшего значимый вклад в становление следственных органов нашей страны.

Иван Бутурлин родился в 1661 году, с осени 1694-го он участвовал в Кожуховском походе – первых в истории России масштабных боевых учениях. Великую Северную войну Бутурлин встретил уже в звании генерал-майора, руководил операцией российской армии по осаде шведской крепости Нарва. После боя вместе с пятью генералами на чужбине он попал в плен, неудачно пытался бежать и лишь в 1710 году одним из первых пленных российских генералов он был обменян на шведского офицера.

Находясь на военной службе Бутурлин сопровождал Петра I в заграничных поездках. Верность государю, грамотность и благородство привели к новому повороту в судьбе Бутурлина – в 1717 году его привлекли к следственной и судебной деятельности.

Одним из исторических дел, по которому Бутурлин провел предварительное следствие, является дело о заговоре против Петра I, возбужденное в отношении опального наследника престола царевича Алексея. Согласно летописи, государь дал высокую оценку этому расследованию и в декабре 1718 года Бутурлин был в гвардии подполковники.

Историки свидетельствуют, что Иван Иванович тяготел в большей степени к судебно-следственным занятиям Тайной канцелярии, а с 1720 года ему довелось руководить собственной следственной канцелярией, учрежденной Именным указом Императора. В октябре 1722 года Бутурлин был произведен в полные генералы, расследовал резонансное дело Власова и Скурихина, уличенных во взятках и хищении казенных средств на астрономическую по тем временам сумму в 140 тысяч 665 рублей.

После смерти Петра I Иван Бутурлин участвовал в разрешении династического кризиса, именно ему было доверено нести на похоронах Государя в траурной процессии корону Российской Империи. Остаток жизни Бутурлин провел в небольшом родовом имении Крутицы Переславль-Залесской провинции, где умер 31 декабря 1738 года в возрасте 77 лет.

Похоронили Ивана Бутурлина в подклете, под алтарем Троицкого собора Успенского женского монастыря в городе Александрове. Там же похоронены супруга Ивана Ивановича, один из его сыновей и внучка.