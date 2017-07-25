Владимир встал в тугих пробках

Сегодня утром владимирцы, добиравшиеся в центральную часть города из спальных и загородных районов по основным транспортным артериям Владимира, опоздал на работу. Пробки были на Судогодском шоссе, южном обходе областного центра и на улице Добросельской.

Ранним утром на дамбе со стороны Загородного парка столкнулись четыре автомобиля. Это осложнило движение и без того медленного потока, который сдерживают ремонтные работы на мосту.

От конечной остановки «семерки» выстроилась вереница из двух потоков машин. Автобусы следовали друг за другом с небольшим интервалом. В других районах города их ждали очень долго.

– Хотели объехать пробку в Добром по «пекинке». Ждали автобуса очень долго. «Семерка» приехала переполненная, но все равно взяла пассажиров. 15 минут – и на работе. Те, кто поехал через Добросельскую, на работе появился еще через час, – рассказала «Призыву» жительница дома на Куйбышева.

На Добросельской тоже случилась авария, столкнулись две машины. Но самое серьезное ДТП произошло на южном объезде Владимира. Пока обстоятельства аварии выясняются, патруль ДПС еще не вернулся с оформления ДТП. Но в социальных сетях уже появились фотографии перевернутой легковушки. На заднем фоне видно тело человека, прикрытое одеялами.

На трассе в результате ДТП образовалась огромная пробка. Многие водители разворачивались и ехали через Загородный – там хотя бы медленно, но машины двигались.

Фото из социальной сети “ВКонтакте” группы “Подслушано Автомобилистов Владимир”