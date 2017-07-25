Владимирцам подарят презервативы за лайки

Накануне на высокую стоимость “изделий № 2” главе Роспотребнадзора пожаловались участники молодежного форума “Территория смыслов на Клязьме”. Речь об этом зашла на секции, посвященной проблеме распространения ВИЧ. Анна Попова пообещала связаться с руководителем Федеральной антимонопольной службы, чтобы прояснить ситуацию.

А пока верхи решают, владимирская компания “Бергус”, специализирующаяся на производстве косметики, медицинских изделий, средств гигиены и контрацепции, предлагает жителям Владимирской области, а также участникам молодежного форума принять участие в розыгрыше годового запаса презервативов. 365 резиновых изделий достанется случайному подписчику группы “Клуб Torex” в социальной сети “ВКонтакте”. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо подписаться на группу и поставить лайк к закрепленной записи. Победителя определят 7 августа.

Кроме этого участники “Территории смыслов” могут бесплатно получить презервативы в медицинском шатре. В этом году компания “Бергус” предоставила организаторам форума 2000 презервативов. В случае необходимости производители контрацептивов готовы отправить на озеро Запольское дополнительную партию.

Между тем в федеральной антимонопольной службе заявили, что ведомство предоставит свои предложения о снижении цен на презервативы в третьем квартале текущего года. В настоящее время специалисты ФАС проводят анализ рынка контрацептивов с целью выработки механизмов снижения их стоимости.

Фото: https://circajoylynn.files.wordpress.com/2010/02/1