Владимирцев предупредят о грозе и урагане

Спасатели предлагают жителям региона-33 подписаться на экстренную рассылку МЧС

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Главное управление МЧС по Владимирской области сообщает, что теперь каждый желающий может получить оперативную информацию о надвигающейся непогоде. Штормовые и экстренные предупреждения спасатели готовы присылать по электронной почте.

Чтобы гроза или сильный ливень не застали вас врасплох, необходимо подписаться на рассылку МЧС.  Вас проинформируют не только о прогнозе, но и дадут рекомендации, как обезопасить себя и своих близких в условиях непогоды.

Для того, чтобы подписать на рассылку, достаточно  ввести адрес своей электронной почты здесь

Фото: http://prvadm.ru/wp-content/uploads/cache/images/2017/07/strom/strom-76890990.jpg

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