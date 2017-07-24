Владимирцев предупредят о грозе и урагане

Главное управление МЧС по Владимирской области сообщает, что теперь каждый желающий может получить оперативную информацию о надвигающейся непогоде. Штормовые и экстренные предупреждения спасатели готовы присылать по электронной почте.

Чтобы гроза или сильный ливень не застали вас врасплох, необходимо подписаться на рассылку МЧС. Вас проинформируют не только о прогнозе, но и дадут рекомендации, как обезопасить себя и своих близких в условиях непогоды.

Для того, чтобы подписать на рассылку, достаточно ввести адрес своей электронной почты здесь

Фото: http://prvadm.ru/wp-content/uploads/cache/images/2017/07/strom/strom-76890990.jpg