У бакулинской «Матрёшки» появился конкурент

Войдет ли в список получателей госсредств компания «Волгабас» и разрекламированная Алексеем Бакулиным «Матрёшка», собирать которую планируют во Владимирской области, – пока неизвестно. Конкуренция на рынке беспилотников в нашей стране растет.

Так на прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», где прокатился на беспилотном автобусе «Шатл». Совместная разработка института и «КамАЗа» выпущена пока в единственном экземпляре. Но производители надеются, что к весне 2018 года количество «Шатлов» увеличится до четырех и их разрешат использовать для перевозки футбольных болельщиков.

Дмитрий Медведев оценил преимущества инновационного транспорта .

– Беспилотными машинами смогут пользоваться любые люди: и инвалиды, и несовершеннолетние. Очевидно, что такой транспорт в потоке машин должен обладать совершенной интеллектуальной системой. Водить он должен лучше, чем человек, принимать сложные решения, прогнозировать поведение автомобилистов и пешеходов. Потребуется время, чтобы люди научились доверять автоматизированным машинам, – сказал он. – Важно, чтобы такие технологии продвигались в экономику, а не замирали на стадии опытных образцов.

В этом году правительство предоставит 600 миллионов рублей российским производителям транспортных средств с дистанционным и автономным управлением. Не меньшей будет сумма господдержки и в 2018 году.

Дмитрий Медведев также отметил, что появление беспилотников потребует существенных изменений в законодательстве. Руководство компании «Волгабас» не раз сетовало на отсутствие в России нормативной базы по использованию беспилотных автобусов. Теперь появилась надежда, что дело сдвинется с мертвой точки.

В настоящее время «Матрёшки» тестируют на территории Дальневосточного федерального университета. В сентябре на них планируют перевозить гостей III Восточного экономического форума.

Фото: https://www.drive2.ru/e/BkeKwEAAAUc