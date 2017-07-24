Владимирцам покажут героев-подводников

Управление по делам молодежи подготовило для жителей Владимира и гостей города насыщенную культурно-развлекательную программу, корректировку в которую может внести разве что погода.

По уже сложившейся традиции на протяжении всей недели на различных площадках города пройдут мастер-классы по современным танцам и йоге. В четверг в парке “Липки” в 19.30 для любителей двухколесного транспорта проведут необычный велоквест “Морской бой”, а в пятницу киноманов будут ждать на Никитском бульваре.

В 21.00 здесь начнется открытый кинопоказ героико-приключенческого фильма “Командир счастливой “Щуки”. Организаторы обращают внимание: несмотря на то, что фильм предназначен для просмотра детьми от 6 лет, нахождение на площадке лиц, не достигших 17-летия, без сопровождения взрослых не допускается в связи с действующим законодательством.

Картина повествует о подвиге моряков-подводников Северного флота во время Великой Отечественной войны. Экипаж подводной лодки “Щ-721” выполняет поставленную задачу по уничтожению вражеского транспорта с солдатами и боеприпасами. Фашисты ведут на подлодку долгую охоту. В конце концов корабль оказывается в почти безвыходной ситуации: на дне и почти без кислорода. Командиру Алексею Строгову удается спасти лодку и экипаж, заплатив за это своей жизнью.

В случае неблагоприятных погодных условий кинопоказ будет отменен. Вся актуальная информация в группе https://vk.com/openmovie33.

Фото: https://vk.com/openmovie33