Во Владимире закрывается баня «На Северной»

С 1 августа владимирцы, привыкшие выпускать пар в здании на Северной 20, вынуждены будут искать новое место для проведения банных процедур. Оздоровительный комплекс уходит на “каникулы”. В последний месяц лета в здании будет проведен косметический ремонт и необходимые работы для подготовки к новому отопительному сезону.

На период проведения профилактических и ремонтных работ владимирцам предлагают воспользоваться услугами следующих общественных бань:

– оздоровительный комплекс «Абсолют +», ул.Строителей, д.5. Режим работы с 9.00 до 21.00. Пятница с 14.00 до 21.00, среда – выходной.

– социальная баня МУП города Владимира «Оздоровительный центр», Красносельский проезд, д.6-а. Режим работы с 9.00 до 21.00. Женские дни: пятница и воскресенье; мужские дни: суббота и понедельник.

– банно-оздоровительный комплекс «Красносельские бани», Красносельский проезд, д.6. Режим работы с 8.00 до 22.00, пятница с 15.00 до 22.00.

Фото: http://itd3.mycdn.me/image?id=850931526909&t=20&plc=WEB&tkn=*vsu9DPDm3i2fl4fGbx5FXg5N0mg