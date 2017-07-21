Москвичка убила пенсионера домкратом, чтобы завладеть квартирой

Перед судом предстанет 46-летняя жительница Московской области, которая в настоящее время уже отбывает наказание за мошенничество в виде лишения свободы сроком на три с половиной года. По всей видимости, из тюрьмы она выйдет нескоро. Теперь женщину обвиняют не только в присвоении квартиры пенсионера обманным путем, но и в его убийстве.

Тело 60-летнего жителя подмосковных Мытищ с множественными телесными повреждениями было обнаружено местными жителями 22 мая 2014 года в лесу у деревни Аксеново Петушинского района. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам МВД удалось выяснить, что незадолго до убийства группа мошенников завладела квартирой потерпевшего в Мытищах. Но вопрос, кто лишил жизни пенсионера, оставался открытым.

Следователи проверяли на причастность к убийству участников мошеннической схемы. Одна из участниц выдвинула версию, что пенсионера убил ее родной брат. Но по изъятым на месте происшествия следам на шприце и баллонном ключе, которые прошли экспертизу ДНК удалось доказать: брат здесь ни при чем. Более того, в момент убийства он находился за пределами России.

Под тяжестью предъявленных следователем доказательств обвиняемая призналась в содеянном, а ее показания подтвердились результатами судебной медико-криминалистической экспертизы.

По версии следствия, в 2013 году пятеро жителей Московской области после случайного знакомства с пенсионером, имевшим в собственности квартиру, добились его дружеского расположения и пообещали устроить его на высокооплачиваемую престижную работу. В апреле 2014 года мошенники завладели жильем пенсионера, оформив на основе фиктивных документов и доверенности право собственности на его квартиру стоимостью 6 миллионов рублей.

Спустя некоторое время ничего не подозревавший мужчина согласился поехать с двумя новыми знакомыми во Владимирскую область для поиска временного жилья и последующего трудоустройства. По дороге они остановились в районе деревни Аксеново Петушинского района, потерпевший и обвиняемая вышли из машины, в ходе общения между ними произошел конфликт.

Обвиняемая взяла из багажника автомобиля металлический баллонный ключ и ударила им пенсионера по голове, после чего стала бить мужчину домкратом. После содеянного женщина с места преступления скрылась.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.