В центре Владимира появятся новые парковки

Вчера в Ленинской районной администрации прошли публичные слушания по проекту планировки территории в районе Октябрьского проспекта, улиц Дзержинского и Большие Ременники.

По сути, там уже все объекты выстроены, площади заселены и функционируют. Но требуется корректировка для реализации планов нынешних владельцев здания бывшей Владимирской книжной типографии.

Те хотят увеличить торговые площади и число парковочных мест рядом с ними. Экс-типография по документам теперь проходит, как торгово-развлекательный центр. Арендаторы в нём разные, самый крупный, якорный, – это «Россельхозбанк», где, по данным собственников здания, работает 500 сотрудников. Есть несколько кафе (одно – с летней верандой), магазины, выставочный зал.

Сотрудникам организаций и посетителям нужны парковочные места. По нормативам таковых положено 199. Их и предусмотрели в проекте, который вынесли на публичное обсуждение.

Вместе с тем, при полной загруженности этих парковочных площадей явно не хватит. Даже сотрудников банка, если ориентироваться на приведённые данные, больше, а надо ещё учесть работников и посетителей магазина «Пятерочка», имеющихся кафе и других мелких секций.

Чтобы ограничить доступ на парковку и обеспечить ее сохранность, собственники типографии планируют ввести плату за места. Возможно, не с первой минуты: какой-то промежуток времени можно будет стоять бесплатно, а за все, что сверх лимита – платить.

Руководитель проектного бюро «Архитектурные решения» Евгений Усенко – об организации выездов с территории типографии:

Первый выезд с территории – на улице Большие Ременники. Тот, который обозначен управлением архитектуры.

Второй выезд – на Октябрьский проспект. Два выезда обязательно должны быть. Есть еще технологические проезды.

Со стороны магазина «Унистрой» и еще один, дополнительный, на Больших Ременниках. Все выезды нормативные. Они согласованы с городом.

– Выезд на Дзержинского предусмотрен?