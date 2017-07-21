Во Владимирской области открывается сезон охоты на дичь

Первыми на охоту отправятся владельцы собак. Хозяевам спаниелей, пойнтеров, сеттеров и легавых разрешения на добычу дичи уже выдают. По закону они могут выходить в поля и болота уже с 25 июля. Для тех, кто привык охотиться без четвероногих помощников, сезон откроется 19 августа, а соответственно, разрешения начнут выдавать с 7 августа.

В госохотинспекции напоминают об установленных нормах добычи в летне-осенний период. В течение дня один охотник может убить не более 4 особей водоплавающей птицы и 5 особей болотно-луговой и полевой птицы, а также 3 вальдшнепов, 2 рябчиков, по 5 вяхирей, сизых голубей и горлиц.

Также за весь сезон охотник имеет право подстрелить 2 тетеревов, если истребление не превышает 20% предпромысловой численности этого вида птиц в охотничьем угодье.

Фото: http://mtdata.ru/u8/photo0FDC/20194350337-0/original.jpg