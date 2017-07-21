На первый рейс из Владимира в Питер куплено 3 билета

До этого авиасообщение с северной столицей было прервано почти на полгода. А с начала августа от Владимира до Санкт-Петербурга можно будет добраться по воздуху за 1 час 20 минут. Правда, по новой цене. Стоимость перелета выросла по сравнению с прежними расценками более чем на тысячу и составила 4674 рубля за билет в один конец. На первый рейс уже куплено 3 билета, всего же борт вмещает полсотни пассажиров.

Полёты будут осуществляться на реактивных самолетах «Embraer ERJ 145». Они считаются очень надёжными: ни одной авиакатастрофы за историю производства. Производитель, кстати, – бразильская компания.

Выбор этих самолетов и смена перевозчика (вместо «Псковавиа» пришел «Комиавиатранс») определили рост цены на билеты.

– Самолет летит мягко, бесшумно. По сравнению с АН-24 (которыми была оснащена «Псковавиа») это небо и земля, – уверен первый зам. генерального директора «Комиавиатранс» Сергей Иванов. – Наши пилоты обучались в Швейцарии. У них большой опыт полетов.

За полгода, покуда авиасообщение до Питера было прервано, владимирский аэропорт в Семязино не простаивал. Осуществлял чартерные и заказные рейсы. Кроме того, в здании и на территории аэропорта проводился ремонт.

Заменено дорожное покрытие, благоустроены зал ожидания и багажное отделение, закуплена техника для зимней уборки взлетных полос, построены новые помещения для обслуживания аэропорта, в том числе склад для хранения ГСМ.

– Реконструкция аэропорта почти завершена. Полоса длиной 1950 метров готова. Для этого самолета длины достаточно. У него короткий взлет и посадка, – сообщил «Призыву» зам. начальника Владимирской авиабазы Андрей Белецкий.

Сейчас для удобства пассажиров у аэропорта строится парковка для личных автомобилей. Самолет прилетит во Владимир 4 августа, в 9.20 утра. Отправление в Санкт-Петербург запланировано на 10.20 утра.

Перевозчик в случае успешной работы намерен развивать направления и готов уже в следующем году запустить маршрут до Симферополя. Но это – при загруженности рейсов не менее чем на 70% (то есть покупке минимум 35 мест в самолете). Иначе перевозчик сойдет с дистанции. Первый заместитель гендиректора «Комиавиатранс» Сергей Иванов заявил, что компания работать себе в убыток не будет.

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