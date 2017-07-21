Дома обманутых дольщиков достраивать не будут

Вчера на депутатские слушания в Законодательном собрании области приехали десятки обманутых дольщиков из Покрова, Мурома и Владимира. Это те самые люди, проблема которых, как ранее обещали региональные власти, «будет полностью решена к середине 2018 года».

Тенденция позволяет верить в то, что данное обещание можно выполнить. Четыре года назад в реестре обманутых дольщиков Владимирской области значились 408 человек, сейчас – 129. Но в условиях непростой экономической ситуации муниципальные власти сейчас отчаянно ищут способы сэкономить бюджетные деньги и часть затрат переложить на плечи самих граждан, которые уже и без того пострадали от недобросовестных застройщиков.

– В 2005 году я вложилась в строительство пятиэтажного дома от застройщика «Социальная инициатива». Внесла не всю сумму. Квартиру так и не получила, – рассказала «Призыву» жительница Покрова Валентина Конюхова. – В 2015 году с поддержкой мэрии появился новый застройщик, компания «Виста». Продолжил строительство, мы добавили денег. Опять все встало. Теперь администрация Покрова требует новой доплаты, чтобы третий застройщик взялся за возведение нового дома. Я уже за эти годы потратила 1,5 миллиона рублей, а квартиры все нет.

По словам покровских властей, по суду у компании «Виста» земельный участок изъяли. Дом там достраивать не будут. Есть уже новая строительная компания, готовая выделить 10% квартир в своей новостройке для обманутых дольщиков. Но дольщики, обманутые «Вистой», должны заплатить еще.

Депутаты ЗС и региональные власти обещали разобраться в ситуации. В ближайшее время народные избранники и чиновники посетят Покров для того, чтобы встретиться со всеми сторонами – и застройщиками, и теми, кто отдал свои кровные за «квадратные метры», но новоселья не справил.

Не будут достраивать и еще один многострадальный дом – во Владимире, в микрорайоне Юрьевец, на Школьном проезде, 1. Его строительство остановилось 13 лет назад, и с тех пор с мертвой точки практически не сдвинулось. Стройка огорожена забором, техники там давно не видно, а фундамент уже разрушился.

Директор департамента строительства и архитектуры администрации области Сергей Коробкин пояснил, что быстрее и дешевле будет предоставить новым застройщикам свободные участки, где они выстроят высотки, в которых 10% предоставят властям для передачи обманутым дольщикам. Более того, во Владимире уже две строительные компании под это «подписались».

Новостройки, в том числе и для обманутых дольщиков, возведут в Юрьевце. Договора с будущими собственниками заключат уже в нынешнем году, а переехать семьи смогут в 2018-м – не раньше лета.

Цифры

80% жилья в регионе строится индивидуальными застройщиками

70 застройщиков работают в регионе по договорам долевого участия

8050 договоров долевого участия заключено в 2016 году

109 обманутых дольщиков проживает во Владимире, 10 – в Муроме и 8 в Покрове.