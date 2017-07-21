В Коврове появится долгожданная набережная

Идея о набережной в городе оружейников витала давно и даже была внесена в проект генерального плана Коврова, но, как и в случае с мечтами о набережной во Владимире, все упиралось в деньги. Сегодня благодаря федеральной программе “Комфортная городская среда” появилась реальная возможность воплотить ее в жизнь.

Инициаторами появления в городе комфортной зоны отдыха у Клязьмы выступили молодые архитекторы во главе с Александром Кругловым. Они предложили благоустроить прилегающую к реке территорию в районе Комсомольского парка, улицы Набережной (до фабрики имени Абельмана), и около озера Старка. Проект получился сложным и дорогостоящим. Воплотить его жизнь удастся лишь через 10 лет. К работам планируется приступить в 2019 году. Доля софинансирования муниципалитета в общем объеме направленных на строительство средств составит 15%.

Начнут с Комсомольского парка. Первым делом необходимо будет организовать удобные подъезды и подходы к парку, а также проложить на его территории пешеходные дорожки, наладить освещение и создать смотровые площадки. Здесь же молодые архитекторы предлагают разместить аттракционы и игровые площадки для детей, скейт-парк для молодежи, открытый амфитеатр для концерта, а также организовать специальную зону для выгула и дрессировки собак.

Сложные грунты, постоянное подтопление и заболоченность местности натолкнули на мысль сделать искусственные водоемы, по которым можно будет передвигаться на лодках и катамаранах. Для пешеходов построят деревянные настилы.

Принять участие в разработке проекта будущей набережной может каждый житель Коврова. Свои пожелания и предложения можно направить по электронному адресу architecture@kovrov-gorod.ru, в письменном виде их принимают в управлении строительства и архитектуры администрации города.

Фото: http://kdnv.ru/blog/wp-content/uploads/2013/07/675076_original.jpg