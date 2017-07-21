На родине владыки Онисима осталось только шесть жителей

Среди православных архипастырей Владимирского края видное место принадлежит владыке Онисиму (Фестинатову). Более четверти века – с 1944 по 1970 гг. он возглавлял Владимиро-Суздальскую епархию в сложное время гонений на Русскую Православную Церковь.

Отсидевший 8 лет в одном из сталинских лагерей по надуманному обвинению и чудом оставшись в живых, архиепископ Онисим фактически воссоздал заново вверенную ему епархию, спас от закрытия, а, подчас от разрушения, множество городских и сельских храмов, включая древний владимирский Успенской собор.

До сих пор его помнят как строгого и справедливого архиерея. Владыка Онисим скончался 31 октября 1970 года во Владимире в 80-летнем возрасте. Куда менее известна его малая родина – старинное суздальское село Булгаково, где в 1890-м Сергей Фестинастов (именно так звали в мире будущего архиепископа) появился на свет.

Сегодня Булгаково, расположенное на границе владимирского и ивановского регионов, является достаточно труднодоступным селением на правобережье Нерли, где поистине не ступала нога краеведа…

Булгаковская история

Булгаково – древнее село, существовавшее еще в XV столетии, расположенное по старой мере в 17 верстах от Суздаля. Когда-то оно принадлежало дворянам Булгаковым, от которых получило свое название.

В первой половине XVI века у дворянина Андрея Булгакова село Булгаково купили боярин князь Михаил Васильевич Глинский и его мать княгиня Анна Глинская (дядя и бабка будущего царя Ивана Грозного). В 1548 году Михаил и Анна Глинские подарили Булгаково с окрестными деревнями Суздальскому Покровскому девичьему монастырю.

Эта обитель владела селом Булгаковым 216 лет – вплоть до секуляризации церковных имений при императрице Екатерине II в 1764 году. После этого Булгаково стало селением ведомства Государственной Коллегии Экономии, а потом – казенным имением.

В 1628 году в селе Булгаково Суздальского уезда по писцовой книге значилось 13 дворов: 8 крестьянских, 3 церковных и 1 владельческий, то есть монастырский. Село стояло (и стоит до сих пор) на маленькой речке Синюха – левом притоке Нерли. После образования Владимирской губернии в 1778 году Булгаково осталось в Суздальском уезде, хотя его территория значительно сократилась.

С давних пор в Булгакове существовала деревянная Спасо-Преображенская церковь. В конце 1820-х гг. там началось строительство каменного двухэтажного Спасского храма. Однако из-за скудости прихода и недостатка средств строительство велось медленно. В 1831 году был построен первый этаж нового кирпичного церковного здания с престолом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а верхний этаж с престолом Спаса-Преображения закончили лишь в 1848-м. При церкви построили каменную же колокольню, увенчанную высоким шпилем.

Крест пропал

Именно в этом храме с 1889 по 1907 гг. служил настоятелем уроженец города Владимира священник Николай Иванович Фестинатов – отец будущего владыки. В Булгаково у него в апреле 1890-го от брака с дочерью священника Верой Михайловной Златоустовой родился первенец сын Сергей, будущий архиепископ.

Сегодня в село Булгаково ведет грунтовая дорога, в самом гиблом месте укрепленная уже давно деформировавшимися плитами, которые сами по себе представляют препятствие, да еще и металлическая арматура из выкрошившегося бетона местами торчит. Однако в хорошую сухую погоду доехать туда потихоньку можно без особых проблем.

В Булгаково ныне насчитывается полтора десятка жилых домов вытянувшихся в два порядка вдоль единственной сельской улицы с двумя колодцами. В середине 1900-х гг. в Булгаково было 38 крестьянских дворов, в которых проживало 233 человека. Сегодня там лишь 6 постоянных жителей. В будни, особенно с поздней осени и до поздней весны там тихо и почти безлюдно.

Красивую, чем-то похожую на корабль, церковь, в которой служил иерей Фестинатов, разорили в 1950-е годы. Во время сильной грозы в колокольню ударила молния, начался пожар. Крест со звонницы упал с такой силой, что глубоко вошел в землю. Его потом искали, но так и не нашли.

От огня прогорели и рухнули перекрытия. Церковную утварь, в том числе старые иконы, частью растащили, частью просто уничтожили. Сегодня от двухэтажной церкви остались только стены с незначительными следами церковной росписи внутри, в окружении высокой травы и разросшегося кустарника.

Новые времена

Рядом с местом, где стоял храм – старые дубы, там прежде находилась сельская школа. Между руинами церкви и ныне существующими усадьбами можно видеть высокую старую липу, которой уже, наверное, века полтора. Именно рядом с ней когда-то стоял дом священника, где родился и провел первые годы жизни Сережа Фестинатов.

С другой стороны храма – старое сельское кладбище. В богатых селах и церковь, и погост обычно окружали кирпичной оградой, но булгаковцы такого достатка не имели, поэтому, как явствует из архивных документов, территорию кладбища окружал лишь ров, а храм вообще обходился без ограды и даже без святых ворот.

Старейшая из ныне здравствующих жительниц села Булгаково 76-летняя Екатерина Владимировна Манохина хорошо помнит и старый храм во всем его прежнем великолепии, и каждого из булгаковцев за последние три четверти века.

В 1930-е годы в селе был организован колхоз «Всходы», в 1981-м реорганизованный в совхоз с тем же названием. Хозяйство было зажиточным: имелся многочисленный скот – коровы, телята, свиньи, овцы. Длительное время колхозом руководил Сергей Георгиевич Котков – фронтовик, участник обороны Кавказа, награжденный орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». В мирное время к этому добавились ордена Знак Почета и Трудового Красного Знамени. Тракторист по специальности, досконально знавший свое хозяйство, он сделал его образцовым. Теперь все это в прошлом.

– Наше Булгаково прежде было совсем другое, – вспоминает Екатерина Манохина. – Богатое, многолюдное. Своя школа-семилетка была, клуб. В селе даже оранжереи имелись. А в речке Синюхе, теперь похожей на ручей, куда более полноводной и широкой, мы раньше купались. Помню почти всех, кто здесь жил. Вот, например, первый справа дом от церкви был дяди Пети Николаева. Он работал лесником, знал всю округу, каждый кустик, каждое деревцо. Умер в 1970-м – в один год с владыкой Онисимом. Сейчас уже и его сына Володи тоже нет. И так можно говорить про каждого.

У церкви раньше находились три массивных белокаменных памятника над могилами местных священников. Теперь их давно нет, утащили на фундаменты. Нет и настоятельского дома. Да и напротив изба уже завалилась, скоро и от нее ничего не останется. Дороги хорошей вовремя не провели, вот и поуезжала молодежь. Кто в Суздаль, другие еще дальше. Рядом три деревни было. Сейчас уже ни одной из них не осталось…