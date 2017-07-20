Крупных и рогатых в регионе-33 ждёт трудная зима

В связи со сложными погодными условиями заготовка кормов в регион идет с отставанием. Как сообщил «Призыву» зам. директора департамента сельского хозяйства администрации области Константин Демидов, на 17 июля кормовые культуры были скошены на площади 47,8 тысячах га – всего треть от запланированного.

Сена заготовлено 1,7 тысяч тонн – это лишь 4% от плана! Объемы силоса – 14% от необходимого. Настроение руководителей сельхозпредприятий и фермеров довольно скверное – все ищут выход из сложнейшей ситуации.

На прошлой неделе сельхозпроизводители и фермеры урвали пару дней хорошей погоды и успели вывезти скошенные травы с полей. Нынешняя неделя тоже пока благоприятствует. Но скошенное нужно основательно высушить, а с этим – напряженка.

Сегодняшняя печальная картина может аукнуться региону осенью и зимой. Если кормов будет заготовлено меньше необходимого, часть поголовья крупного рогатого скота неминуемо придется пустить под нож. И это тем более обидно на фоне растущих в настоящее время надоев. По последним данным Владимирстата, надои на одну корову за 5 месяцев 2017 года составили 2883 килограмма – на 164 килограмма больше прошлогодних показателей.

Фото: https://e.mail.ru/attachment/15005477110000000838/0;1