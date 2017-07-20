На стартовый матч «Торпедо» выпустило пять новичков

Очередной футбольный сезон открылся на стадионе «Торпедо» матчем на первенство России среди клубов Профессиональной футбольной лиги (группа «Запад»). В нем хозяева поля принимали дебютанта ПФЛ вторую команду «Динамо» из Санкт-Петербурга, основу которой составляли воспитанники питерского футбола 1997-1999 годов рождения.

Перед началом участников и зрителей, которых собралось около тысячи, приветствовали директор футбольного клуба «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин и ветеран ковровского мотобола, заслуженный мастер спорта Александр Царев, который специально приехал на игру поддержать своих друзей-футболистов. После подъема флага и исполнения гимна России команды начали игру.

По ходу ее владимирские болельщики ознакомились с представленным им обновленным составом «Торпедо». Прямо с первых минут на поле вышли сразу пять новичков. Место в воротах занял воспитанник столичного футбола Филипп Харин, являющийся сыном Михаила Харина, выступавшего за торпедовцев в 1998 году. В прошлом сезоне этот голкипер играл за команду ФК «Домодедово».

В обороне появился воспитанник ивановского футбола Александр Недогода, приглашенный из костромского «Спартака». Его бывший одноклубник Сергей Дрягин пополнил ряды полузащитников и был одним из самых активных игроков «Торпедо».

Компанию в середине поля ему составили Алексей Баев из подольского «Витязя» и Игорь Родионов из тольяттинской «Лады», являющийся выпускником известной Академии футбола имени Юрия Коноплева.

Из прошлогоднего состава перед болельщиками предстали Антон Рудаков, Илья Зинин, Александр Заикин, Сергей Шалин, Иван Каратыгин и Сергей Волосян.

Почти весь первый тайм прошел с заметным территориальным преимуществом хозяев, причиной чего стало естественное покрытие поля стадиона «Торпедо», к которому гости оказались не готовы.

До реальных угроз воротам динамовцев дело вроде бы не дошло, но своими дальними ударами и прострелами запомнились Сергей Дрягин, Илья Зинин, Сергей Волосян и Алексей Баев. В ряде моментов надежно сыграл динамовский голкипер Леонид Балаганский.

А вот после перерыва ситуация на поле выровнялась, причиной чему, как признался наставник «Динамо» Кирилл Новиков, стало освоение его игроками натурального покрытия. Кстати, гости отметили высокое качество футбольного поля, о чем давно не говорили футболисты.

И все же шансы размочить «сухой» счет, торпедовцы имели почти до самого финального свистка. В целом, для первой игры сезона наша команда выглядела неплохо, что отметил и наставник «Торпедо» Александр Акимов на после матчевой пресс-конференции. Жаль только, что ряды владимирских футболистов в составе нашей команды заметно поредели.

Нулевая ничья хотя и разочаровала местных болельщиков, все же является справедливым исходом встречи. Замечу, что все новички, на мой взгляд, смотрелись неплохо.

Следующую игру торпедовцы проведут 27 августа на выезде в Долгопрудном, а дома болельщики увидят их снова 3 августа в матче против столичного «Локомотива-Казанки».

Тем временем. Результаты остальных матчей первого тура первенства страны в группе «Запад»: «Велес» Москва – «Спартак» Кострома – 1:3; «Знамя труда» Орехово-Зуево – «Локомотив-Казанка» Москва – 0:7; «Луки-Энергия» Великие Луки – ФК «Долгопрудный»– 0:1; ФК «Коломна» – «ЦРФСО» Смоленск – 0:1; ФК «Чертаново» Москва – «Текстильщик» Иваново – 2:1; ФК «Псков-747» – ФК «Муром» – 0:2.

Фото Петра Соколова