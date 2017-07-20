Увеличилось число владимирцев, получающих социальную поддержку

Да, практически каждый третий житель региона так или иначе получает социальную поддержку. Об этом свидетельствуют данные профильного департамента областной администрации. За полгода 2017-го на меры социальной поддержки населения во Владимирской области израсходовано свыше 3,6 миллиардов рублей.

По данным областного департамента социальной защиты выходит, что число льготников растет: только за три месяца начала 2017-го список получателей мер соцподдержки пополнился на 6,7 тысяч человек.

К примеру, в число получателей денежных выплат 150 тысяч граждан пожилого возраста, 167 тысяч инвалидов, ветеранов и участников войны, 50,6 тысяч семей, оформивших жилищную субсидию, 98 тысяч детей, 5 тысяч многодетных семей, 3,4 тысяч малоимущих граждан, 1,9 тысяч семейных пар, проживших вместе 50, 60 и 70 лет, а также 17 тысяч собственников жилья старше 70 лет.

Ежемесячно 77,7 тысяч детей получают пособия в размере 412 рублей. Свыше 11 тысяч одиноких матерей получают пособия на детей в размере 824 рубля на каждого. Бесспорно, такие суммы трудно назвать реальной поддержкой семей. Но это лучше, чем совсем ничего.

Сейчас власти сконцентрировали силы на многодетных семьях. Перечень видов поддержки довольно широк, да и суммы выплат куда выше, чем семьям с одним или двумя детьми. Только в июне 2017 года 6817 многодетным семьям перечислены средства на детей в возрасте до трех лет, рожденных после декабря 2012 года.

Размер денежной поддержки многодетных семей зависит от среднедушевых доходов населения области. Выплата в июне составила 8276 рубля каждой семье.

Фото: http://gov.cap.ru