ВТБ развивает сотрудничество с АО «Гражданские самолеты Сухого»

В рамках МАКС-2017 банк ВТБ и АО «Гражданские самолеты Сухого» заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ подписал заместитель президента-председателя правления Валерий Лукьяненко, со стороны предприятия – президентом Владислав Масалов.

Соглашение направлено на дальнейшее расширение сотрудничества между банком и

компанией в рамках реализации проекта по созданию нового семейства российских региональных пассажирских самолетов Sukhoi SuperJet 100 и поставки самолётов на внутренний рынок и на экспорт.

На церемонии подписания соглашения Валерий Лукьяненко подчеркнул: «Сотрудничество с авиационной промышленностью – одно из приоритетных направлений ВТБ. С «Гражданскими самолетами Сухого» мы работаем многие годы по широкому перечню направлений в банковской и финансовой сферах. Мы намерены и далее поддерживать ключевые для страны предприятия и их проекты».

Для справки:

АО «Гражданские самолеты Сухого» – дочернее предприятие ПАО «Компания «Сухой» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Основано в 2001г. для реализации гражданских проектов холдинга. Стартовым проектом компании является программа по созданию нового семейства российских региональных самолетов SSJ-100 (Sukhoi SuperJet). В настоящий момент в компании, включая филиалы на серийных заводах в Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске, работает более 1500 человек.