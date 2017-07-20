После поездки во Владимир посол США ограничится Москвой

Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Теффт после возвращения из Владимирской области ограничит своё пребывание в нашей стране Москвой. Об этом он заявил на встрече с журналистами во Владимире. Таким образом, поездка в город на Клязьме и в древний Суздаль стала последней в карте его передвижений по России за пределами МКАД.

Полномочия посла скоро завершатся. В Вашингтоне уже подготовлена замена – Джон Хантсман, бывший посол в Сингапуре и Китае и губернатор штата Юта. Правда, Хантсману ещё предстоит пройти процедуру одобрения в Сенате. А она довольно серьёзная: будут сенатские слушания и финансовая проверка кандидата.

Целью поездки Джона Теффта во Владимирскую область стало посещение совместных российско-американских предприятий, встреча с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена, визит к митрополиту Владимирскому и Суздальскому Евлогию, осмотр достопримечательностей.

– Я второй раз во Владимирской области, – сообщил Джон Теффт журналистам. – Первый раз посетил Владимир и Суздаль в 1996-м – вместе с женой и двумя дочерьми. Это было после католического Рождества. Но тогда мы столкнулись с проблемой: температура доходила до минус 35-40 градусов. Это была, как мне пояснили, одна из наиболее холодных русских зим.

Сейчас знакомству с регионом-33 погода не помешает – лето все-таки. Зато климат российско-американских отношений за 20 лет существенно изменился, и сейчас он, как та зима 1996-го – на самой низкой отметке после «холодной войны».

– В отношениях между нашими странами наблюдалось и сотрудничество, и состязание, но подробнее об этом я напишу в своей книге, за которую примусь после возвращения из России, – пообещал Джон Теффт.

Что поможет наладить диалог между двумя державами? «Простые люди!» – уверен американский посол. Программы обмена в самых разных сферах, действующие между Россией и США, – это хороший пример народной дипломатии, помогающей росту взаимопонимания между народами.

Кстати, если уж вернуться истории «холодной войны», то ее окончанию в немалой степени поспособствовали две обычные девочки – американская и русская: Саманта Смит и Катя Лычева. Их поездки в СССР и Америку, конечно же, были пропагандистским шагом, задуманным в Москве и Вашингтоне, но огромный эффект этих визитов базировался не на гении отечественных и заокеанских стратегов, а на общечеловеческих чувствах. Люди хотят жить в мире, в безопасности, люди хотят видеть друзей, а не врагов – и раньше, и сейчас. И в будущем, надо надеяться. Поэтому если политики не могут (а зачастую и не хотят) договариваться, то в целях самосохранения это должны делать простые люди.

И еще одна линия укрепления отношений – экономическая. Джон Теффт посетил во Владимире «Дау Изолан» – предприятие, основанное ведущим химическим концерном мира «Dow Chemical» (США) и лидером на российском рынке полиуретанов – компанией «Изолан» (Владимир). «Работа этого предприятия – прекрасный пример российско-американского сотрудничества!» – резюмировал американский посол. Завтра, возвращаясь из Суздаля в Москву, Джон Теффт посетит еще одно предприятие, созданное американским капиталом, – ООО «Мон’дэлис Русь» в Покрове. Это крупнейший производитель продуктов питания (шоколад, «кондитерка») и растворимых напитков. Вне всякого сомнения, и оно может служить ярким примером успешного сотрудничества двух наших стран.

Безусловно, таких примеров могло бы быть больше. Но, во всяком случае пока, на владимирском рынке присутствует гораздо больше производств, основанных турецкими, германскими и итальянскими инвесторами. Соединенные Штаты – первая экономика мира – на их фоне выглядят скромнее. И, кстати, позитивные штрихи в картине американского экономического присутствия на владимирском региональном рынке соседствуют с негативными. В 1990-е в Гусь-Хрустальном инвесторы из Соединенных Штатов вложились в создание завода кварцевого стекла – дело не пошло (причины сейчас вспоминать не будем). Девять лет назад компания «United Bakers» («дочка» американской «Kellogg Company») приобрела кондитерскую фабрику «Гороховецкий пищевик», а весной 2012-го – закрыла производство…

Впрочем, на встрече с послом такие моменты не вспоминались. Как и положено дипломатам, Джон Теффт акцентировал внимание на хорошем и часто произносил слово «сотрудничество». Как и положено владимирским журналистам, мы старались поддерживать добрый настрой и тоже часто произносили слово «сотрудничество». Наконец, как свойственно обычным нормальным людям, мы верили – и верим – в то, что и россиянам, и американцам хочется жить в мире и ощущать себя в окружении друзей, а не врагов.