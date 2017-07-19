РСХБ и Bloomberg провели конференцию по управлению корпоративными финансами

18 июля 2017 года РСХБ и информационное агентство Bloomberg провели в Санкт-Петербурге очередную совместную конференцию, посвященную повышению эффективности корпоративных казначейств. В мероприятии приняли участие представители крупных предприятий из приоритетных отраслей экономики, в том числе агропромышленного комплекса, информационных агентств Bloomberg и АЭИ Прайм, а также других СМИ.

На конференции эксперты рынка и представители компаний обсудили валютные и процентные риски в деятельности предприятий и эффективные способы управления ими с помощью инструментов, предлагаемых Россельхозбанком.

В ходе мероприятия Банк представил участникам электронную торговую платформу РСХБ-Дилинг – сервис для корпоративных клиентов, разработанный специалистами АЭИ Прайм и предназначенный для совершения сделок на валютном и денежном рынках с использованием специализированного информационно-торгового терминала. Система позволяет клиентам получать информацию о котировках Банка и совершать операции со всеми основными финансовыми инструментами в режиме реального времени.

«Россельхозбанк предлагает корпоративным клиентам широкую линейку современных банковских инструментов, позволяющих оптимизировать финансовую деятельность компаний. Мы организуем подобные встречи на постоянной основе, чтобы ознакомить руководителей предприятий с возможными направлениями сотрудничества с Банком и получить обратную связь о наших предложениях», – отметила заместитель Председателя Правления РСХБ Оксана Лут.

Основными темами выступления специалистов Bloomberg стали инструменты управления ликвидностью, валютными и процентными рисками корпоративных компаний.

По итогам мероприятия организаторы и участники выразили заинтересованность в дальнейшем проведении аналогичных конференций для клиентов Банка в других регионах России.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.