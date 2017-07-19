ВСЕ ЛЕТО – ЛЕГКАЯ ЦЕНА НА «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» И «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ» ОТ «РОСТЕЛЕКОМА»

«Ростелеком» представляет акцию «Легкая цена» с выгодными условиями подключения пакета услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ». Только до конца сентября новые абоненты могут подключить две услуги практически по цене одной. Причем лето закончится, а цена останется с абонентом надолго.

По условиям акции «Легкая цена» можно подключить «Домашний интернет» и пакет «Легкий» услуги «Интерактивное ТВ», который включает 60 популярных телеканалов для просмотра всей семьей. Новые абоненты смогут бесплатно освоить интерактивные возможности ТВ от «Ростелекома»: услуга «Управление просмотром» (предоставляется без дополнительной платы на срок до двух месяцев в зависимости от региона) позволяет ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой, смотреть передачи из архива. С бесплатным сервисом «Мультискрин» можно смотреть телевизионный и видеоконтент не только дома и не только на телевизоре, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах – в любом месте, где есть интернет.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,7 млн, а «Интерактивным ТВ» – более 4,4 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2017 года более 50% новых пользователей интернета и более 70% новых пользователей телевидения в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома»1.

Абоненты «Ростелекома» могут настроить «Домашний интернет» под свои потребности, подключив разнообразные дополнительные опции: «Фиксированный IP» (предоставление статического IP-адреса), «Антивирус» (надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой) и другие.

«Интерактивное ТВ» позволяет настроить телепросмотр индивидуально под каждого пользователя. Транслируется более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе до 80 – в HD-формате. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D. «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Узнать подробности, проверить техническую возможность подключения услуг и стать участником акции «Легкая цена» можно оставив заявку по 30 сентября 2017 года на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.

Маркетинговая акция «Легкая цена» проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Республики Тыва, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя.

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Владимирский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Владимирской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,5 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,4 млн домохозяйств, из которых свыше 4,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.