В списке награждённых предприниматели пока не значатся

В Гороховце готовятся к Дню купца. Он пройдет 29 июля. Как сообщили «Призыву» в администрации Гороховецкого района, в этом году праздник должен быть более масштабным, чем в прошлом. На широкую купеческую ярмарку приглашено большее количество мастеров из близлежащих областей – Нижегородской и Ивановской. Ну и, конечно, с дорогой душой встретят владимирских умельцев.

Весь день гостей будут развлекать самодеятельные коллективы – гороховецкие, а также нижегородские и владимирские. Зрители увидят театрализованное представление «Сказ про Купца-удальца». Вечером ждут на главной сцене праздника группу «Фолк-бенд Колокол».

В День купца Гороховец наградит самых достойных горожан. Будут отмечены почетные граждане города, лучшие многодетные семьи, молодожёны и семьи, отметившие золотую и серебряную свадьбу.

А вот список самых достойных предпринимателей пока не готов. Власти пока думают, кто из представителей бизнеса может встать в один ряд с замечательными гороховецкими купцами, активно помогавшим городу расти и развиваться два века назад.

фото: Novosti33.ru