Во Владимире сгорел автобус

В Добром в считанных метрах от остановки общественного транспорта «Магазин «Ополье» загорелся автобус, следовавший по маршруту №32. Судя по фотографиям, размещенным в сообществе автолюбителей, автобус обгорел основательно. Разбиты окна, внутри салона повреждения также существенные. Старый Мерседес, по информации редакции, принадлежал компании «АДМ». В эти минуты пожарные продолжают его проливать.

В ГУ МЧС России по Владимирской области «Призыву» сообщили, что сигнал о загорании автобуса поступил в 12.25. Через три минуты пожарная машина уже разворачивалась на месте ЧП. К этому моменту автобус превратился в факел. Пожарные сбивали огонь по всему корпусу. Еще через 7 минут открытый огонь был ликвидирован. Были задействованы 2 единицы техники и 5 человек.

По информации спасателей, пострадавших нет. Пассажиры, водитель и кондуктор оперативно покинули автобус.

Мы продолжаем следить за ситуацией.

15:01

Как рассказали «Призыву» в компании «АДМ», за рулём сгоревшего автобуса был водитель Александр Журавлёв. В компании отмечают его чёткие действия в соответствии с инструкцией на случай возникновения подобных ЧП. Как только возникло задымление в передней части салона, он отвёл автобус на сколько смог от остановки, открыл двери и выпустил пассажиров (порядка 10 человек). Вместе с кондуктором они отошли на безопасное расстояние.

Водитель вызвал пожарных и попытался потушить пожар собственными силами. Однако в считанные минуты ситуация стала неуправляемой. Появилось открытое пламя.

В компании предполагают, что возгорание произошло из-за неисправной проводки. Автобусы с подобным пробегом пройдут дополнительную диагностику.

Что же касается сгоревшего «Мерседеса», то, как заверили в «АДМ», он вышел на рейс в исправном состоянии.

Фото: Подслушано автомобилистов