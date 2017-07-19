Футбол пройдет в режиме онлайн

Владимирские футболисты примут на своем поле питерское “Динамо-2”. Встреча начнется в 18.00. Петербуржцы – дебютанты на профессиональной арене. В связи с успешным выступлением команды “Динамо” в прошлом сезоне, руководством клуба было принято решение заявить на следующий сезон в ПФЛ свой фарм-клуб, составленный из молодых игроков. Молодежная команда “Динамо” была создана в 2011 году на базе ДЮСШ “Динамо”. В последние годы бело-голубые успешно выступали в различных турнирах.

Судить игру будут москвичи: главный арбитр Дмитрий Смирнов, ассистенты Артем Смирнов и Дмитрий Строганов. Для тех, кто по каким-то причинам не сможет прийти на стадион и увидеть игру воочию, пресс-служба футбольного клуба “Торпедо” планирует провести прямую трансляцию матча на официальном сайте клуба.

Муромские футболисты сегодня сыграют на выезде: в Пскове их ждет команда “Псков-747”. Во втором дивизионе ПФЛ команда выступает с 2008 года. На данный момент наивысшее достижение футболистов из Пскова – серебряные медали ПФЛ зоны “Запад” в сезоне 2012/2013. По итогам прошлого сезона команда “Псков-747” финишировал на 10 месте. Напомним: ФК “Муром” являются дебютантами лиги.

Судить матч будут представители северной столицы: главный судья Михаил Буховец, ассистенты – Павел Новиков и Роман Милюченко. Посмотреть прямую трансляцию игры можно будет здесь. Встреча начнется в 18.30

Фото с официального сайта ФК “Торпедо”