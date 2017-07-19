Во Владимирской области появятся «бережливые поликлиники»

Три учреждения здравоохранения Владимирской области примут в этом году участие в пилотном проекте Минздрава и “Росатома”. Речь идет о детской городской поликлинике № 1 города Владимира, городской поликлинике № 1 областного центра и Гороховецкой ЦРБ.

Одна из главных целей проекта “Бережливая поликлиника” – это сокращение времени нахождения пациента в учреждении здравоохранения. В Минздраве подсчитали, что в среднем с момента входа до выхода человек проводит в поликлинике около 40 минут. По замыслу авторов, после внедрения новшества это время должно сократиться вдвое.

Потоки пациентов разделят на несколько сегментов в зависимости от цели визита, а чтобы избежать ненужных хождений по коридорам в помещениях установят навигационные указатели.

Также пилотным проектом предусмотрена организация открытой регистратуры, которая должна снять барьеры между пациентами и сотрудниками поликлиники. Обещают увеличить и число телефонных линий в регистратурах.

«Бережливые поликлиники» должны открыться в регионе-33 уже до конца этого года. В Гороховецкой ЦРБ готова проектно-сметная документация и разработан современный дизайн-проект. В рамках программы учреждение получило федерального бюджета 4 миллиона рублей, еще почти полтора миллиона выделила область на ремонт окон и входной группы.

Подготовительные работы ведутся и в детской городской поликлинике №1 города Владимира, где тоже разработан дизайн-проект. Здесь откроются сразу две «бережливые поликлиники» – в главном корпусе на Студеной горе, 20а и в новом филиале на Нижней Дуброве. К работе по организации «бережливой поликлиники» также подключилась Городская поликлиника №1 г. Владимира.

Экспериментальный проект «Бережливая поликлиника» стартовал в прошлом году. Первыми к нему присоединились медучреждения Ярославля, Калининграда и Севастополя. Успешный опыт решено было распространить и на другие субъекты РФ.

Фото: http://kuban24.tv/media/cache/item2x/res/images/17082016/195544.jpg