Как сообщила облпрокуратура, мировым судьей судебного участка № 1 города Гороховца и Гороховецкого района вынесен приговор в отношении жителя Нижегородской области. Тот удил рыбу на Клязьме в период нереста.

Дело было в мае 2017-го. Нижегородец на своей лодке ночью выставил по течению вдоль левого берега реки запрещенное орудие лова (ставную сеть длиной 40 метров и высотой 1,5 метра) и отправился домой. Утром он вернулся, а в сети уже был улов – 12 штук плотвы и 2 леща.

Непосредственно после выборки сети из воды злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. По подсчетам правоохранителей, он причинил ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 1,2 тысячи рулей, который в ходе следствия возместил добровольно в полном объеме.

Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил нижегородцу наказание в виде исправительных работ на срок 3 месяца с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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